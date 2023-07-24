قاتل مع "التحالف".. نواب أمريكيون يدعمون طلب لجوء طيار أفغاني

أيّد أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي الدعوات لتوفير ملاذ آمن لطيار أفغاني قاتل في صفوف قوات التحالف الدولي، في الوقت الذي يواجه فيه تهديدًا بالترحيل إلى رواندا.

وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية في تقرير لها أن أعضاء الشيوخ الأمريكي دعموا طلب لجوء إنساني للطيار الأفغاني، المتواجد في بريطانيا حاليًّا.

وقال الطيار الأفغاني السابق الذي وصل إلى بريطانيا العام الماضي، إنه "يشعر بأن وزارة الداخلية البريطانية قد تخلت عنه، لأنها ترفض معالجة طلب اللجوء الذي تقدَّم به".

ونقلت الصحيفة عن أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي قولهم إنه "ينبغي دعم الحلفاء الأفغان الذين دعموا قوات التحالف الدولي من أجل حصولهم على حياة جديدة في الولايات المتحدة".