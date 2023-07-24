قاتل مع "التحالف".. نواب أمريكيون يدعمون طلب لجوء طيار أفغاني
أيّد أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي الدعوات لتوفير ملاذ آمن لطيار أفغاني قاتل في صفوف قوات التحالف الدولي، في الوقت الذي يواجه فيه تهديدًا بالترحيل إلى رواندا.
وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية في تقرير لها أن أعضاء الشيوخ الأمريكي دعموا طلب لجوء إنساني للطيار الأفغاني، المتواجد في بريطانيا حاليًّا.
وقال الطيار الأفغاني السابق الذي وصل إلى بريطانيا العام الماضي، إنه "يشعر بأن وزارة الداخلية البريطانية قد تخلت عنه، لأنها ترفض معالجة طلب اللجوء الذي تقدَّم به".
ونقلت الصحيفة عن أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي قولهم إنه "ينبغي دعم الحلفاء الأفغان الذين دعموا قوات التحالف الدولي من أجل حصولهم على حياة جديدة في الولايات المتحدة".
ونقلت الصحيفة عن السناتور الجمهوري توم تيليس، من ولاية "كارولينا الشمالية" الأمريكية، قوله: "يجب حل مسألة وجود أشخاص عالقين في (بلد ثالث) ممن ساعدوا أفراد الخدمة الأمريكية".
وقالت السناتورة إيمي كلوبوشار، وهي ديمقراطية من ولاية "مينيسوتا" الأمريكية: "لا ينبغي ترك المحاربين الأفغان القدامى في مأزق قانوني ووضع هجرة غير مؤكد".
وكان الطيار الأفغاني الذي قام بمهام قتالية لدعم القوات البريطانية والأمريكية، وصل إلى بريطانيا عبر قارب صغير هاربًا من أفغانستان في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وينتظر مصيره منذ ذلك الحين، تاركًا خلفه أسرته في أفغانستان.
وقال الطيار الأفغاني للصحيفة، إنه "يشعر بخيبة أمل كبيرة من الحكومة البريطانية.. فعندما أتوا إلى أفغانستان، كانوا يقولون لنا إننا أصدقاء وسنساعدكم، الآن أعتقد أنه تم تركنا تمامًا".
واعتبر النائب عن حزب "العمال" البريطاني والجندي السابق في أفغانستان دان جارفيس، أن "مواجهة الطيار الأفغاني خطر الترحيل من المملكة المتحدة إلى رواندا تمثل وصمة عار على الحكومة البريطانية".
وتعهد البيت الأبيض بالوقوف إلى جانب الأشخاص الذين ساعدوا قوات التحالف الدولي خلال حرب أفغانستان.
المصدر: صحيفة "إندبندنت" البريطانية