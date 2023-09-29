الجمهوريون يكثفون ضغوطهم على "بايدن" لعزله ويركزون على "الأعمال العائلية"

يكثف الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي، ضغوطهم من أجل تضييق الخناق على الرئيس الأمريكي جو بايدن، في محاولة لعزله، على خلفية التعاملات التجارية المشبوهة لنجله هانتر.

وأورد الجمهوريون الذين يقودون تحقيقًا بهدف مساءلة الرئيس بايدن تفاصيل عن مدفوعات أجنبية لأفراد عائلته في جلسة استماع أولى، الخميس، لكنهم لم يقدّموا دليلاً على أن الرئيس المنتمي للحزب الديمقراطي استفاد شخصيًا من أي مدفوعات.

وكانت جلسة الاستماع الأولى التي عقدتها لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي عبارة عن مراجعة للأدلة التي جمعها الجمهوريون حتى الآن، عن المشاريع التجارية الأجنبية التي يقوم بها هانتر الابن الأكبر لبايدن.

وقال جيمس كومر رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب: "الشعب الأمريكي يطالب بالمحاسبة على ثقافة الفساد هذه". وأضاف أن بايدن كذَّب بشأن التعاملات التجارية لأفراد أسرته، ولم يضع حاجزًا بينهم وبين واجباته الرسمية.