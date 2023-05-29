رئيس روسيا البيضاء: "أسلحة نووية للجميع" لمن أراد الانضمام لدولة الاتحاد

قال رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو إنه إذا أراد أي بلد آخر الانضمام إلى اتحاد روسيا وروسيا البيضاء، فإنه "ستكون هناك أسلحة نووية للجميع".

ومضت روسيا قدمًا الأسبوع الماضي في خطة لنشر أسلحة نووية تكتيكية في روسيا البيضاء، وهي المرة الأولى التي ينشر فيها الكرملين هذه الرؤوس الحربية خارج حدود روسيا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991؛ ما أثار مخاوف في الغرب.

وفي مقابلة بثها التلفزيون الروسي الرسمي في وقت متأخر من مساء أمس الأحد قال لوكاشينكو، أقوى حليف للرئيس فلاديمير بوتين بين جيران روسيا، إنه يجب أن يكون "من المفهوم إستراتيجيًّا" أن مينسك وموسكو لديهما فرصة فريدة للاتحاد.