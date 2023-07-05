الصين: نعارض بشدة مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان

قالت وزارة الدفاع الصينية اليوم الأربعاء إن الصين تعارض بشدة مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان وإنها قدمت اعتراضات شديدة إلى واشنطن.

وصرح المتحدث باسم الوزارة تان كيفي في بيان: "الولايات المتحدة تجاهلت مخاوف الصين الأساسية وتدخلت بعنف في الشؤون الداخلية للصين وأججت التوتر عمدا في مضيق تايوان".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية الأسبوع الماضي أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على البيع المحتمل لذخيرة وعلى دعم لوجستي لتايوان في صفقتين منفصلتين تصل قيمتهما إلى 440 مليون دولار.