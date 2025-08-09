إيران تكشف موقفها من الاتفاق بين أرمينيا وأذربيجان

رحّبت وزارة الخارجية الإيرانية، السبت، باتفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان الذي أبرم بوساطة أمريكية، لكنها حذّرت من "أيّ تدخّل أجنبي" وزعزعة الأمن قرب حدود إيران.

وبحسب "فرانس برس"، أشادت إيران "بوضع البلدين اللمسات الأخيرة على نصّ اتفاق السلام"، الجمعة، في واشنطن، لكنها أعربت أيضًا عن "مخاوفها بشأن التداعيات السلبية لأيّ تدخّل أجنبي، بأيّ شكل كان، خصوصًا قرب الحدود المشتركة"، وفق ما جاء في بيان للوزارة.

وكانت أذربيجان وأرمينيا وقّعتا في البيت الأبيض اتفاق سلام وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي حضر مراسم التوقيع، بـ"التاريخي".

وخلال لقائه الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، قال ترامب: "سنرفع الحظر عن التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة وأذربيجان".

وأضاف ترامب: "لا أعتقد أن أذربيجان أو أرمينيا ستتراجعان عن الالتزام باتفاق السلام الذي وقعناه".