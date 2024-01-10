المعارضة البولندية تدعو للتظاهر احتجاجًا على اعتقال وزير الداخلية السابق ونائبه
دعت المعارضة البولندية لتظاهرة حاشدة في وارسو يوم الخميس، احتجاجًا على اعتقال الشرطة وزير الداخلية السابق في البلاد ماريوس كامينسكي، ونائبه ماسيج وونسيك.
وكانت المعارضة بزعامة "حزب القانون والعدالة"، خططت لهذه المظاهرة في وقت سابق، ولكن على خلفية فضيحة اعتقال شخصيات حزبية بارزة، اكتسبت هذه المظاهرة أهمية جديدة.
ووفقًا لزعيم الحزب ياروسلاف كاتشينسكي، ستكون هذه المظاهرة "دفاعًا عن حرية التعبير وحرية الإعلام ودفاعًا عن الديمقراطية، لأن لدينا مشاكل مع الديمقراطية الآن".
ويشير منظمو المظاهرة، إلى أنها ستكون احتجاجًا على حكومة دونالد توسك، المسؤول السابق في الاتحاد الأوروبي، التي وصلت إلى السلطة إثر انتخابات الـ15 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وضد "انتهاكات وعوده الانتخابية".
وسيصبح أيضًا، إطلاق سراح المسؤولين السابقين في حزب القانون والعدالة الذي كان يتولى السلطة قبل ذلك أحد المطالب الرئيسة للمعارضة.
وقبل 8 سنوات، أصدر القضاء البولندي حُكمًا على المسؤولين ماريوس كامينسكي وماسيج وونسيك، بالسجن لمدة 3 سنوات ونصف السنة، بتهمة إساءة استخدام السلطة، لكن وقبيل دخول القرار حيز التنفيذ، أصبح هذان الشخصان، مِن أعضاء البرلمان وأعضاء في حزب القانون والعدالة الذي وصل إلى السلطة آنذاك في العام 2015.
وعلى الفور أصدر الرئيس أندريه دودا، الذي تولى منصبه في عام 2015، عفوًا عنهما، في انتهاك واضح لأصول المحاكمات الجزائية في البلاد، إذ لا يمكن العفو عن الأشخاص الذين لم تدخل عقوبتهم حيز التنفيذ القانوني بعد.
وتم الاعتراض على عفو رئيس الدولة بنجاح، لكن القضية لم تتقدم، حيث كان أنصار كامينسكي وونسيك في السلطة.
ومؤخرًا، أصدرت المحكمة حكمًا نهائيًّا وغير قابل للاستئناف.
والآن لا يمكن لهذين السياسيين، كمدانين، أن يترشحا للانتخابات البرلمانية وأن يحصلا على عضوية المجلس النيابي، ولن يتمكنا من شغل أي مناصب حكومية لمدة 5 سنوات.
في الوقت نفسه، قال رئيس بولندا المنتمي لحزب "القانون والعدالة" الذي فقد السلطة في انتخابات الخريف الماضي، إنه يعتبر أن كامينسكي وونسيك قد تم العفو عنهما، وأن الحكم الصادر ضدهما ينتهك الأعراف الدستورية.
ويوم الثلاثاء، احتجزت الشرطة كامينسكي وونسيك، وأمضيا الليل في الحجز في مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة.
وأعلن كامينسكي، إضرابًا عن الطعام، حسبما قال زميله في حزب القانون والعدالة بلازي بوبوجي .
وأضاف الوزير السابق: "أعلن أنني أعتبر إدانتي بالفساد والأعمال الخارجة عن القانون لحرماني من ولايتي البرلمانية، بمثابة عمل من أعمال الانتقام السياسي".