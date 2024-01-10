المعارضة البولندية تدعو للتظاهر احتجاجًا على اعتقال وزير الداخلية السابق ونائبه

دعت المعارضة البولندية لتظاهرة حاشدة في وارسو يوم الخميس، احتجاجًا على اعتقال الشرطة وزير الداخلية السابق في البلاد ماريوس كامينسكي، ونائبه ماسيج وونسيك.

وكانت المعارضة بزعامة "حزب القانون والعدالة"، خططت لهذه المظاهرة في وقت سابق، ولكن على خلفية فضيحة اعتقال شخصيات حزبية بارزة، اكتسبت هذه المظاهرة أهمية جديدة.

ووفقًا لزعيم الحزب ياروسلاف كاتشينسكي، ستكون هذه المظاهرة "دفاعًا عن حرية التعبير وحرية الإعلام ودفاعًا عن الديمقراطية، لأن لدينا مشاكل مع الديمقراطية الآن".

ويشير منظمو المظاهرة، إلى أنها ستكون احتجاجًا على حكومة دونالد توسك، المسؤول السابق في الاتحاد الأوروبي، التي وصلت إلى السلطة إثر انتخابات الـ15 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وضد "انتهاكات وعوده الانتخابية".

وسيصبح أيضًا، إطلاق سراح المسؤولين السابقين في حزب القانون والعدالة الذي كان يتولى السلطة قبل ذلك أحد المطالب الرئيسة للمعارضة.