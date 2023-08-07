أمريكا توقف مساعداتها للنيجر وتؤكد وجود فرصة لحل الأزمة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، إنه "لا تزال هناك فرصة لحل الأزمة في النيجر".

وتأتي التصريحات الأمريكية، بعد يوم واحد من انتهاء المهلة الممنوحة من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إكواس"، حتى يعيد المجلس العسكري، الذي استولى على السلطة في البلد بعد انقلاب وقع في الـ26 من شهر يوليو/تموز الماضي، وأطاح بالرئيس محمد بازوم، الأمور إلى نصابها، وكي لا يضطر إلى التدخل عسكريا.

وأكدت الخارجية الأمريكية في بيان أن "واشنطن لا تزال على اتصال برئيس النيجر ومسؤول بالوزارة تحدث إليه في وقت سابق اليوم"، مبينة أن "هناك اتصالا مباشرا مع زعماء الجيش في النيجر؛ لحثهم على التنحي عن السلطة".

ويعقد قادة "إكواس" قمة استثنائية حول النيجر، يوم الخميس المُقبل، في أبوجا، وفق ما أعلنت المنظمة غداة انتهاء المهلة التي حددتها للانقلابيين لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه.

ويؤكد المجلس العسكري، الذي يلقى دعماً شعبياً، أنه لن يرضخ للضغوط الخارجية التي يتعرض لها لترك السلطة.

وعلى صعيد مُتصل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، اليوم الإثنين، إن برامج المساعدات الأمريكية لحكومة النيجر توقفت مؤقتا بسبب الانقلاب العسكري.

وقدّر ميلر قيمة المساعدات بأكثر من 100 مليون دولار، وقال إنها تشمل مساعدات إنمائية وأمنية وفيما يتعلق بإنفاذ القانون.

وأضاف ميلر في مؤتمر صحفي أن المساعدات الأمريكية، التي تقدر قيمتها الإجمالية بنحو "مئات الملايين من الدولارات" معرضة للخطر إذا لم يُعد المجلس العسكري الحكومة المنتخبة إلى السلطة.