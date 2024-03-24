التلفزيون الروسي يبث مقتطفات من استجواب المشتبه بهم في هجوم موسكو

بثّ التلفزيون الروسي، السبت، مشاهد لاستجواب أربعة اشخاص أوقفوا بعد الاشتباه بتنفيذهم، الجمعة، هجوما على قاعة للحفلات الموسيقية في موسكو أوقع 133 قتيلا.

وأعلنت السلطات الروسية السبت توقيف 11 شخصا بينهم المهاجمون الأربعة المشتبه بهم وهم رعايا دولة أجنبية، في منطقة بريانسك الواقعة عند الحدود مع أوكرانيا وبيلاروس.

وأظهرت مشاهد بثّتها القناة العامة "بيرفي كانال" المشتبه بهم أثناء اقتيادهم على يد عناصر قوات أمن مسلّحين، ووجوه ثلاثة منهم ملطّخة بالدم. وبدا مشتبه به مع ضمادة كبيرة ملفوفة حول رأسه وآثار دماء على مستوى الأذن.

وفي مشاهد بثّت حول الاستجوابات، يقرّ اثنان من المشتبه بهم بالذنب وقد قال أحدهم إنه نفّذ الهجوم لقاء مبلغ مالي، ثم عرف نفسه بأنه يدعى فريدون شمس الدين، مضيفا أنه ولد في 17 سبتمبر 1998.