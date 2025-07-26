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"أنقذهم ثقب واحد".. بزشكيان يكشف تفاصيل النجاة من محاولة الاغتيال

"أنقذهم ثقب واحد".. بزشكيان يكشف تفاصيل النجاة من محاولة الاغتيال
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيانالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
26 يوليو 2025، 6:41 م

روى الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، خلال زيارته إلى محافظة قم، عن اللحظات الأولى عقب الاستهداف الإسرائيلي لاجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي، وكيف أنقذ "ثقب واحد" حياتهم.

وقال بزشكيان، "لو قتلنا خلال ذلك القصف، لكان ذلك نصراً عظيماً لنا، لكن هؤلاء الأشرار (في إشارة لإسرائيل) كانوا سيزعزعون استقرار البلاد؛ ففي ذلك الاجتماع، كان جميع رؤساء السلطات، والقادة الكبار، وعدد من الوزراء حاضرين، ولو حدث ذلك، لأُصيب شعبنا بخيبة أمل كبيرة".

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وأضاف: "في تلك اللحظة، كان هناك ثقب واحد فقط، ورأينا أنه يأتي منه الهواء، فقلنا: لن نموت اختناقاً".

وفي صباح الاثنين الموافق 15 تموز/يوليو، وأثناء انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي بحضور رؤساء السلطات الثلاث وعدد من كبار المسؤولين في الطوابق السفلية لأحد المباني الواقعة غرب طهران، بدأ الهجوم الإسرائيلي، الذي نُفذ، وفقاً لوكالة أنباء "دفاع مقدس"، بأسلوب مشابه لمحاولة اغتيال الأمين العام الأسبق لميليشيا حزب الله، حسن نصر الله.

وأطلقت إسرائيل ست قذائف أو صواريخ استهدفت مداخل ومخارج المبنى بهدف "إغلاق طرق الفرار وقطع تدفق الهواء".

وكانت وكالة "فارس" قد نقلت في وقت سابق عن مصادر مطلعة أن بزشكيان أُصيب بجروح طفيفة في قدمه أثناء محاولته مغادرة المبنى عبر مخرج الطوارئ عقب القصف.

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