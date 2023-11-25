في تطور جديد.. برلمان "إيكواس" يدعو لرفع العقوبات عن النيجر

وبعد مرور ما يقرب من أربعة أشهر على سقوط الرئيس محمد بازوم، يشهد النيجر انقطاعات يومية في التيار الكهربائي، ويزيد من معاناة الشعب النيجيري ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية بسبب التضخم، وهذا الوضع هو نتيجة الحصار الذي فرضته المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في أعقاب الانقلاب. وقد تم استنكار هذه العقوبات من قبل السكان منذ أسابيع.

من جهتهم دعا برلمانيو المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا رؤساء دول المؤسسة شبه الإقليمية إلى تخفيف هذه العقوبات وهو نداء رسمي أطلقه البرلمانيون خلال أعمال الدورة العادية الثانية لسنة 2023 المخصصة للموازنة.

وكتبوا أن "شعب النيجر أراد التخفيف من الصعوبات الاقتصادية والتحديات الإنسانية الناجمة عن حظر العلاقات التجارية وتجميد حسابات البلاد في البنوك المركزية الإقليمية من قبل رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا".

ووفقا لهم، يتعين على زعماء المجموعة أن يأخذوا في الاعتبار الوضع الإنساني والسياسي في النيجر، التي تعتمد بشكل أساسي على جيرانها، على سبيل المثال نيجيريا، في إمدادات الكهرباء.