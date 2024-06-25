مئات من بالونات النفايات.. كوريا الشمالية تستمر باستفزاز جارتها الجنوبية

أرسلت كوريا الشمالية، مجددا، مئات البالونات المحمّلة بالنفايات باتّجاه كوريا الجنوبية. وبحسب "فرانس برس"، فإن هذه الخطوة التي أعلن عنها الجيش في كوريا الجنوبية، الثلاثاء، تأتي في إطار ممارسات عبر الحدود أثارت حملة دعائية متبادلة بين الطرفين.

وأطلقت بيونغ يانغ نحو 350 بالونًا، مساء الاثنين، وفق ما أعلنت هيئة الأركان المشتركة في سيول، مضيفة أن مئة منها تقريبًا وصلت إلى كوريا الجنوبية، تحديدًا مقاطعة غيونغي والعاصمة سيول.

وأفاد الجيش بأن الأكياس المرفقة بالبالونات تضمنت "نفايات ورقية في معظمها"، مضيفًا أنها لا تشكّل خطرًا على السلامة العامة، وفق التحليلات.

وذكرت هيئة الأركان أن "الجيش الكوري الجنوبي مستعد لتنفيذ حربه النفسية فورًا"، مضيفة أن الرد "يعتمد بالكامل على أفعال كوريا الشمالية".

واعتبر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، في خطاب ألقاه في ذكرى اندلاع الحرب بين الكوريتين، أن إرسال كوريا الشمالية البالونات المحمّلة بنفايات "استفزاز مشين وغير منطقي".

وندد باتّفاق بين بيونغ يانغ وموسكو، وقّع عليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارة دولة إلى كوريا الشمالية، معتبرًا أنه يشكّل "انتهاكًا فاضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي".