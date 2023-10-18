الرئيس البرازيلي: قصف مستشفى المعمداني "مأساة" لا يمكن تبريرها
ندد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الأربعاء، بالغارة الإسرائيلية التي استهدفت مستشفى في قطاع غزة، وأسفرت عن مقتل المئات.
وقال لولا دا سيلفا عبر منصة "إكس" إن الغارة التي أسفرت عن مقتل المئات في مستشفى في غزة كانت "مأساة لا يمكن تبريرها"، مجددا دعوته للتدخل الإنساني الدولي ووقف إطلاق النار في المنطقة.
وأضاف لولا معلقا على الأحداث الجارية في الشرق الأوسط والمواجهات بين إسرائيل وحركة حماس قائلا: "لا يجب أن يدفع الأبرياء ثمن جنون الحرب".
في غضون ذلك، حثَّ الجيش الإسرائيلي سكان مدينة غزة على التحرك جنوبًا اليوم الأربعاء قائلاً في تحذير جديد بشأن الإخلاء إن هناك "منطقة إنسانية".
وجاء في منشور للجيش على مواقع التواصل الاجتماعي "الجيش الإسرائيلي يدعو سكان مدينة غزة إلى إخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا لسلامتهم".
يأتي ذلك بعد ساعات على الاستهداف الذي طال مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، وأوقع مئات بين قتلى وجرحى، وقوبل بإدانات دولية وعربية واسعة.