تايوان تشغل دفاعاتها الجوية إثر دخول طائرات صينية للمنطقة

فعَّلت تايوان أنظمتها الدفاعية اليوم الخميس، بعد أن أعلِن عن تحليق 37 طائرة عسكرية صينية في منطقة الدفاع الجوي للجزيرة، اتجه بعضها بعد ذلك لغرب المحيط الهادي في أحدث توغّل بالكثير من الطائرات تنفذه بكين في المنطقة.

وعلى مدى الأعوام الثلاثة المنقضية، دفعت الصين مرارًا بقواتها الجوية للتحليق قرب الجزيرة التي تعتبرها جزءًا من أراضيها، لكن تلك الطائرات لا تدخل المجال الجوي فوق أراضي تايوان.