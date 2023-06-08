تايوان تشغل دفاعاتها الجوية إثر دخول طائرات صينية للمنطقة
فعَّلت تايوان أنظمتها الدفاعية اليوم الخميس، بعد أن أعلِن عن تحليق 37 طائرة عسكرية صينية في منطقة الدفاع الجوي للجزيرة، اتجه بعضها بعد ذلك لغرب المحيط الهادي في أحدث توغّل بالكثير من الطائرات تنفذه بكين في المنطقة.
وعلى مدى الأعوام الثلاثة المنقضية، دفعت الصين مرارًا بقواتها الجوية للتحليق قرب الجزيرة التي تعتبرها جزءًا من أراضيها، لكن تلك الطائرات لا تدخل المجال الجوي فوق أراضي تايوان.
وقالت وزارة الدفاع التايوانية إنها رصدت منذ الخامسة صباحًا بالتوقيت المحلي الـ(2100 بتوقيت غرينتش- الأربعاء) 37 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية، بما في ذلك مقاتلات من طراز جيه-11 وجيه-16 بالإضافة إلى قاذفات إتش-6 ذات القدرات النووية، وهي تحلق في الركن الجنوبي الغربي من منطقة تحديد الدفاع الجوي للجزيرة.
ومنطقة تحديد الدفاع الجوي هي منطقة أوسع تراقبها تايوان وتنفذ فيها دوريات لمنح قواتها مزيدًا من الوقت للرد على التهديدات.
وقالت الوزارة في بيان إن بعض الطائرات الصينية حلَّقت إلى جنوب شرق تايوان وعَبَرت صوب غرب المحيط الهادي لتنفيذ "مراقبة جوية وتدريب على الملاحة لمسافات طويلة".
وأضافت أن تايوان أرسلت طائراتها وسفنها للمراقبة وتشغيل أنظمة الصواريخ الأرضية.
ولم ترد وزارة الدفاع الصينية بعد على طلب للتعليق.