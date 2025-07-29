بعد مفاوضات.. بكين وواشنطن تعلنان تمديد "الهدنة التجارية" بينهما

ستواصل الولايات المتحدة والصين العمل لتمديد هدنة في الحرب التجارية خفّض البلدان في إطارها الرسوم الجمركية المتبادلة من مستويات تخطت 100%، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا) عن الممثل التجاري للصين لي تشينغانغ.

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وجاءت تصريحات تشينغانغ بعد مفاوضات أجراها مع نظرائه الأمريكيين لليوم الثاني على التوالي، بمن فيهم وزير الخزانة سكوت بيسنت، في ستوكهولم. وأضاف بحسب "شينخوا" أن المحادثات كانت "صريحة ومعمّقة وبنّاءة".

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وتأتي المحادثات بعد توصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اتفاق يتم بموجبه فرض رسوم جمركية نسبتها 15% على الواردات من الاتحاد الأوروبي، وفيما تسابق بلدان عدة الوقت للتوصل إلى اتفاقيات أو مواجهة رسوم جمركية أمريكية مرتفعة.

وإزاء ذلك، أعربت بكين عن أملها في إمكانية عقد الجانبين محادثات تقوم على "الاحترام المتبادل والمعاملة بالمثل".



