إسرائيل تعلن اعتقال خلية تعمل لصالح حزب الله

كشف جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، اليوم الخميس، عن اعتقال خلية من مواطني إسرائيل العرب، يعملون لصالح حزب الله اللبناني داخل الأراضي الإسرائيلية.

وقدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في مدينة اللد، لوائح اتهام ضد أربعة من سكان بلدة كفر قاسم واللد، بتهم العمل لصالح حزب الله، وتهريب وسائل قتالية إلى البلاد؛ لاستخدامها في أعمال إرهابية وجنائية.

وأعلنت الشرطة ضبط عبوتين ناسفتين إيرانيتي الصنع، بحوزة المتهمين، ورأت أن ذلك يدل على أن القضية مرتبطة بالاتجار بالسلاح لصالح عصابات الإجرام، والجهات المعادية للدولة.

وأضافت الشرطة في بيان اطلعت عليه "إرم نيوز": "تم اعتقال أفراد الخلية في عملية مشتركة مع الجيش خلال شهر يوليو/ تموز الماضي".

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مسؤول كبير في الشاباك قوله: "هذه القضية توضح مرة أخرى جهود عناصر من حزب الله وإيران لاستغلال المواطنين العرب في إسرائيل للقيام بأنشطة أمنية ضد الدولة".