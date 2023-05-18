إنذارات وحالة تأهب في جميع أنحاء أوكرانيا

صدرت إنذارات من غارات جوية في جميع أنحاء الأراضي الأوكرانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، وحذر الجيش من ضربات صاروخية روسية محتملة على مناطق واسعة تمتد من كييف إلى وسط البلاد وجنوبها.

وبعد ساعة من إطلاق الإنذارات، طالبت قناة القوات المسلحة الأوكرانية على تيليجرام سكان العاصمة بالبقاء في الملاجئ. وصدرت إنذارات لمجموعة من المناطق الأخرى بما في ذلك جيتومر إلى الغرب من العاصمة وكيروفوهراد، وتشيركاسي ودنيبروبتروفسك في وسط أوكرانيا.

ونقلت "رويترز" عن شاهد في كييف قوله إنه سمع دوياً من وحدات مضادة للطائرات. وهناك أيضاً تقارير عن انفجارات في مدن رئيسية أخرى دون أن يتأكد مصدرها.

من جانبه، قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إنّ حريقاً اندلع في محل تجاري بمنطقة دارنيتسكي في العاصمة نتيجة سقوط الحطام، مشيراً أيضاً إلى أّنّه تمّ تسجيل انفجار في منطقة ديسنيانسكي، في حين أكّدت وسائل إعلام محليّة وقوع انفجارات في خميلنيتسكي، على بُعد حوالي 100 كيلومتر إلى الغرب.