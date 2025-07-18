أوروبا: سنواصل الضغط على بوتين حتى ينهي الحرب في أوكرانيا

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن أوروبا ستواصل الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "حتى ينهي الحرب" في أوكرانيا.

وجاءت تصريحات أورسولا فون دير لاين، بعدما توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق على فرض حزمة العقوبات الـ18 على روسيا، بسبب حربها على أوكرانيا.

أخبار ذات علاقة الاتحاد الأوروبي يفرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا

وأشارت فون دير لاين إلى أنه بتلك العقوبات فإن أوروبا "تضرب قلب آلة الحرب الروسية ونستهدف قطاعاتها المصرفية والطاقة والصناعات العسكرية، عبر أمور منها وضع حد أقصى جديد لأسعار النفط".

وبدوره أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أنه "بالاشتراك مع الولايات المتحدة سنجبر بوتين على وقف إطلاق النار"، مضيفًا: "نحن الأوروبيين نعتمد هذا الصباح عقوبات غير مسبوقة على روسيا والدول التي تدعمها" وفق تعبيره.

وتتضمن العقوبات الجديدة، إجراءات تهدف إلى تشديد القيود على قطاعي النفط والطاقة، على ما أوردت وكالة "رويترز".

وأبلغ دبلوماسيون الوكالة أن أحدث حزمة من شأنها خفض سقف سعر النفط الخام الروسي، الذي حددته مجموعة الدول السبع الصناعية إلى 47.6 دولار للبرميل.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس: "أقر الاتحاد الأوروبي للتو واحدة من أقوى حزم العقوبات على روسيا حتى الآن".

أخبار ذات علاقة مهلة الـ50 يوما.. رسالة سياسية أمريكية إلى روسيا "ضحيتها" أوكرانيا

وأضافت في منشور على منصة "إكس"، "سنواصل رفع التكاليف، لذا فإن وقف العدوان هو السبيل الوحيد لموسكو للمضي قدما (نحو وقف العقوبات)" وفق تعبيرها.

وتتضمن حزمة العقوبات أيضاً حظراً على المعاملات المتعلقة بخط أنابيب الغاز الروسية "نورد ستريم" وعلى القطاع المالي الروسي.