ماكرون يتمسك بإصلاح نظام التقاعد وسيبدأ تطبيقه بنهاية العام

وصرح في مقابلة مع (تي.أف 1) وتلفزيون فرانس 2: "أتظنون أنني مستمتع بهذا الإصلاح؟ لا، لكن لا توجد مئة طريقة لموازنة الحسابات.. هذا الإصلاح ضروري".

وخلال الفترة التي سعت فيها الحكومة لتمرير مشروع قانون التقاعد دون تصويت في البرلمان، جمعت الاحتجاجات ضد المشروع، الذي يمدد سن التقاعد سنتين إلى 64 عاما، حشوداً ضخمة وسلمية في مسيرات نظمتها النقابات المهنية.

لكن منذ قرار الحكومة تفادي التصويت في البرلمان الأسبوع الماضي، شهدت احتجاجات عشوائية في باريس وأماكن أخرى إضرام نيران في صناديق قمامة ونصب متاريس كل ليلة وسط اشتباكات مع الشرطة.