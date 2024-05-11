تراجع مقاعد النساء في البرلمان الإيراني إلى 14
فازت 3 مرشحات من أصل 6 بمقاعد في البرلمان الإيراني خلال الجولة الثانية التي أُجريت، الجمعة، ليرتفع عدد النساء في البرلمان إلى 14 بعدما شغلن في الدورة السابقة 17 مقعدًا.
وبحسب نتائج الانتخابات الإيرانية، فازت عن طهران المرشحات: زهراء السادات لاجوردي، وسمية رفيعي، وزينب قيصري، وجميعهن من قوائم التيار الأصولي المتشدد.
وفشلت المرشحات الثلاث الأخريات، وهن: زهراء طيب زادة نوري، وريحانة أخلاقي، وسمية كل بور جمركوهي بالحصول على مقاعد في البرلمان.
يذكر أن أقل دورة في أعداد النساء، كانت بعد الثورة، العام 1979، حيث شغلت النساء في البرلمان 4 مقاعد.
بدورها، قالت الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا"، إن "7 من الفائزات لهن تاريخ في الهيئة التشريعية، و7 أخريات سيذهبن إلى قبة البرلمان كممثلات جديدات".
وبحسب التقارير الإعلامية، فقد كانت الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية أقل مشاركة من الجولة الأولى التي، أجريت مطلع مارس/آذار الماضي.
وقُوبلت الانتخابات البرلمانية الحالية بمقاطعة واسعة من الأحزاب الإصلاحية، ومن الشعب، وبلغت نسبة المشاركة في الجولة الأولى نحو 40%.
وفي الجولة الثانية من انتخابات البرلمان، التي أجريت لشغل المقاعد الـ45 المتبقية التي تنافس عليها 90 مرشحًا، كانت أقل زخمًا من سابقتها.
ونظرًا لقلة عدد المشاركين في الجولة الثانية من جهة وإعلان التصويت الإلكتروني في 8 دوائر من جهة أخرى، فقد تم إعلان نتائج هذه المرحلة بعد يوم واحد من الاقتراع.