تراجع مقاعد النساء في البرلمان الإيراني إلى 14

فازت 3 مرشحات من أصل 6 بمقاعد في البرلمان الإيراني خلال الجولة الثانية التي أُجريت، الجمعة، ليرتفع عدد النساء في البرلمان إلى 14 بعدما شغلن في الدورة السابقة 17 مقعدًا.

وبحسب نتائج الانتخابات الإيرانية، فازت عن طهران المرشحات: زهراء السادات لاجوردي، وسمية رفيعي، وزينب قيصري، وجميعهن من قوائم التيار الأصولي المتشدد.

وفشلت المرشحات الثلاث الأخريات، وهن: زهراء طيب زادة نوري، وريحانة أخلاقي، وسمية كل بور جمركوهي بالحصول على مقاعد في البرلمان.

يذكر أن أقل دورة في أعداد النساء، كانت بعد الثورة، العام 1979، حيث شغلت النساء في البرلمان 4 مقاعد.