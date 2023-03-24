إسرائيل تصادق على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية

وأكدت الحركة اليسارية، أنها "وجهت مع 12 منظمة إسرائيلية رسالة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، طالبوهم فيها بالعمل ضد خطوات حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتعلقة بالاستيطان في الأراضي الفلسطينية".

وأضافت: "المصادقة على بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات وشرعنة بؤر استيطانية عشوائية خلال أسبوع يعتبر ضمّا فعليا للأراضي الفلسطينية لإسرائيل، كما أن البناء في المستوطنات يمثل جريمة حرب".

وتابعت: "هذه الأفعال غايتها استهداف الفلسطينيين ومنع إقامة دولة فلسطينية مستقبلاً من خلال السيطرة على الأراضي في الضفة"، مستكملةً: "هذا ليس خطراً أمنياً على إسرائيل فقط؛ وإنما تهديد حقيقي لجوهر إسرائيل كدولة ديمقراطية".