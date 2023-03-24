إسرائيل تصادق على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية
صادقت السلطات الإسرائيلية، على مخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية.
يأتي ذلك خلافاً للتعهدات التي قطعتها إسرائيل خلال قمتي العقبة وشرم الشيخ، اللتين عقدتا خلال الأسابيع الماضية في الأردن ومصر.
وتعهدت إسرائيل خلال القمتين بوقف المصادقة على أي بناء في المستوطنات بالضفة لأربعة شهور، وذلك لتهدئة التوتر الأمني.
وذكرت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية اليسارية، أنه تمت المصادقة على "بناء أكثر من 8000 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية والقدس الشرقية".
وقالت التقارير، إن "الحكومة الإسرائيلية نشرت عطاءات لبناء 1029 وحدة استيطانية، 940 منها في الضفة الغربية، و747 وحدة بمستوطنة بيتار عليت، و193 وحدة في مستوطنة إفرات"، متابعاً: "كما سيتم بناء 89 وحدة استيطانية بالقدس الشرقية".
وأكدت الحركة اليسارية، أنها "وجهت مع 12 منظمة إسرائيلية رسالة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، طالبوهم فيها بالعمل ضد خطوات حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتعلقة بالاستيطان في الأراضي الفلسطينية".
وأضافت: "المصادقة على بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات وشرعنة بؤر استيطانية عشوائية خلال أسبوع يعتبر ضمّا فعليا للأراضي الفلسطينية لإسرائيل، كما أن البناء في المستوطنات يمثل جريمة حرب".
وتابعت: "هذه الأفعال غايتها استهداف الفلسطينيين ومنع إقامة دولة فلسطينية مستقبلاً من خلال السيطرة على الأراضي في الضفة"، مستكملةً: "هذا ليس خطراً أمنياً على إسرائيل فقط؛ وإنما تهديد حقيقي لجوهر إسرائيل كدولة ديمقراطية".