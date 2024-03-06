إيران تكشف قيمة شحنة النفط الأمريكية المحتجزة لديها

كشف تقرير إيراني أن قيمة شحنة النفط التي جرى الاستيلاء عليها من قبل بحرية الحرس الثوري الإيراني في مياه الخليج العربي قبل أشهر تبلغ أكثر من 50 مليون دولار.

وبحسب التقرير، الذي نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا"، اليوم الأربعاء، فإنه "سيتم لاحقاً إصدار الأوامر اللازمة لتفريغ حمولة النفط".

من جانبها، ذكرت وكالة ميزان للأنباء، التابعة للقضاء الإيراني، أن هذا النفط هو حمولة سفينة "أدفنتدج سويت"، وأنه تم الاستيلاء عليها بموجب "شكوى مرضى إيرانيين ضد الولايات المتحدة، وبحكم فرع 55 من محكمة طهران تم الاستيلاء عليها".

وأضافت أن سبب إصدار هذا الحكم هو "العقوبات التي فرضتها الدول الغربية، خاصة الولايات المتحدة"، التي "أدت إلى منع بيع الأدوية اللازمة لمرضى الصرع من قبل شركة سويدية، وتسببت بأضرار جسدية خطيرة لهؤلاء المرضى".

وتقول الولايات المتحدة إن الأدوية والمعدات الطبية والمنتجات الغذائية والزراعية خارج نطاق العقوبات، لكن إيران تتهم الولايات المتحدة دائمًا بأن هذه العناصر تخضع فعليًا للعقوبات؛ بسبب العقوبات المصرفية.

وبالتوازي مع وسائل الإعلام الإيرانية، ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن السفينة المذكورة مستأجرة من قبل شركة النفط الأمريكية "شيفرون"، وأنها كانت تبحر تحت علم جزر مارشال.