قصر بكنغهام: نقل تاج تاريخي من برج لندن لتعديله من أجل تتويج الملك تشارلز

قال قصر بكنغهام إن تاج القديس إدوارد التاريخي، الذي كان محور تتويج الملوك في إنجلترا لأكثر من 350 عاما، جرى نقله من برج لندن لتعديله بحيث يتناسب مع قياس رأس الملك تشارلز الثالث ليتمكن من ارتدائه في مراسم تتويجه في مايو/ أيار المقبل.

ويجري استخدام التاج منذ تتويج الملك تشارلز الثاني في عام 1661 في أعقاب استعادة النظام الملكي بعد جمهورية أوليفر كرومويل التي استمرت عشر سنوات. وعادة ما يتم الاحتفاظ بالتاج إلى جانب مجموعة من جواهر التاج البريطاني في برج لندن.