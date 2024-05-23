"أكسيوس": حزب المحافظين البريطاني في طريقه للهزيمة

ذهب موقع "أكسيوس" إلى أن حزب المحافظين البريطاني في طريقه لخسارة رئاسة الحكومة، وذلك بعد إعلان زعيم الحزب ورئيس الوزراء الحالي، ريشي سوناك، بشكل مفاجئ تنظيم الانتخابات العامة في الـ4 من يوليو/ تموز المقبل.

وبحسب الموقع، أعلن سوناك، يوم أمس الأربعاء، أن المملكة المتحدة ستجري انتخابات عامة في الـ4 من يوليو/تموز المقبل؛ ما يمهد الطريق لنهاية محتملة لحكم حزب المحافظين للمرة الأولى منذ 14 عامًا.

ولفت إلى استطلاعات الرأي التي تشير إلى أن المحافظين يواجهون حدثًا محتملًا على مستوى الانقراض بعد توليهم رئاسة خمسة مناصب رئاسية للحكومة في الأعوام الثمانية المضطربة التي تلت استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويسعى حزب العمال للفوز بأول أغلبية له منذ عام 2010 تحت قيادة كير ستارمر، وهو محام سابق في مجال حقوق الإنسان من يسار الوسط، ويفضل علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي، وفق الموقع.

وبين أن الاقتصاد الراكد في المملكة المتحدة، وسلسلة من الفضائح في عهد رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، ورئاسة الوزراء القصيرة تاريخيًّا لـ"ليز تروس"، أسهمت في معدلات التراجع الكبير لحزب المحافظين.