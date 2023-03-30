إسرائيل.. مساع لضم غانتس لائتلاف نتنياهو الحكومي

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "مكان"، إن "عضو الكنيست عن حزب يهوديت هتوراة موشيه غافني، نقل رسالة إلى غانتس مفادها بأنه يود أن يراه وحزبه ينضمون للائتلاف الحكومي؛ وذلك من أجل خلق بعض التوازن".

وأضافت أن "الرسالة نُقلت إلى غانتس خلال اللقاءات التي تجري الآن تحت رعاية الرئيس يتسحاق هرتسوغ، من أجل التوصل إلى تفاهم بين الائتلاف الحكومي والمعارضة الإسرائيلية حول خطة إصلاح القضاء".

ونقلت القناة عن مصادر مطلعة، قولها، إن "الرسالة تأتي في إطار دعوات سابقة تلقاها غانتس ورفاقه في حزب المعسكر الرسمي من قبل أقطاب الائتلاف الحكومي الذين يفحصون إمكانية انضمامه للحكومة الحالية بقيادة نتنياهو".

وأشارت المصادر إلى أن "رد غانتس كان سلبياً في الوقت الحالي، لكن من المرجح أن ينتظر الائتلاف تغير هذا الموقف لاحقاً"، وفق القناة العبرية.