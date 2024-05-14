بعد إقالة شويغو.. إيقاف مسؤول كبير في وزارة الدفاع الروسية

وعُيّن الجنرال كوزنتسوف في منصبه في أيار/مايو 2023، وكان قد ترأس قسمًا في هيئة الأركان العامة الروسية بين العامين 2010 و2023، وفقًا لوكالة "تاس".

ولم تُعلّق وزارة الدفاع الروسية لغاية الآن على هذه المعلومات.

ويأتي ذلك بعد توقيف نائب وزير الدفاع الروسي تيمور إيفانوف، المسؤول عن بناء المنشآت العسكرية، بتهمة الفساد و"قبول رشوة" في نهاية أبريل/ نيسان ووضعه في الحبس الاحتياطي.

وواجه الجيش الروسي فضائح فساد عدة خصوصا في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بعد تفكك الاتحاد السوفياتي، صدرت في إطارها أحكام مشددة بالسجن.