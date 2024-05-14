بعد إقالة شويغو.. إيقاف مسؤول كبير في وزارة الدفاع الروسية
أوقفت السلطات الروسية مسؤولا كبيرا في وزارة الدفاع مكلفا بالموارد البشرية بتهمة القيام بـ "أنشطة إجرامية".
ويعد ذلك ثاني إجراء من نوعه في أقل من شهر، وفقا لما نقلته "فرانس برس" عن وكالة "تاس" الروسية الرسمية للأنباء، الثلاثاء.
وأتى هذا الإجراء بعد فترة وجيزة على إقالة وزير الدفاع سيرغي شويغو بشكل مفاجئ، بعدما شغل هذا المنصب منذ عام 2012.
ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر في الشرطة قوله، إن الجنرال يوري كوزنيتسوف، مسؤول الموارد البشرية في وزارة الدفاع، "أُوقف" للاشتباه في قيامه بأنشطة إجرامية.
وتم تفتيش مكتبه ومنزله في إطار التحقيق الذي تجريه دائرة الشؤون العسكرية التابعة للجنة التحقيق الروسية المسؤولة عن التحقيقات الرئيسة في البلاد، بحسب المصدر نفسه.
وعُيّن الجنرال كوزنتسوف في منصبه في أيار/مايو 2023، وكان قد ترأس قسمًا في هيئة الأركان العامة الروسية بين العامين 2010 و2023، وفقًا لوكالة "تاس".
ولم تُعلّق وزارة الدفاع الروسية لغاية الآن على هذه المعلومات.
ويأتي ذلك بعد توقيف نائب وزير الدفاع الروسي تيمور إيفانوف، المسؤول عن بناء المنشآت العسكرية، بتهمة الفساد و"قبول رشوة" في نهاية أبريل/ نيسان ووضعه في الحبس الاحتياطي.
وواجه الجيش الروسي فضائح فساد عدة خصوصا في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بعد تفكك الاتحاد السوفياتي، صدرت في إطارها أحكام مشددة بالسجن.