عشرات القتلى والجرحى في أضخم هجوم روسي على مدن أوكرانية

شنت روسيا، صباح اليوم الجمعة، سلسلة من الضربات على عدد من المدن الأوكرانية من بينها العاصمة كييف، مستخدمة "عددا غير مسبوق من الصواريخ"؛ ما أدى إلى مقتل 16 شخصا على الأقل وجرح 100 آخرين، بحسب السلطات الأوكرانية.

وأعلنت بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي، الجمعة، أن جسما غير محدّد دخل مجالها الجوي من أوكرانيا، فيما أشار سلاح الجو البولندي إلى أن الحادث قد يكون مرتبطا بالهجوم الجوي الروسي الضخم على أوكرانيا.

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي على منصة إكس: "اليوم، استخدمت روسيا كل أنواع الأسلحة تقريبا في ترسانتها".

وأفاد سلاح الجو الأوكراني بأنه تم إطلاق 158 صاروخا ومسيرة على أوكرانيا دُمر منها 114.

وقال المتحدث باسم سلاح الجو يوري إيغنات لوكالة فرانس برس، إن "هذا أكبر هجوم صاروخي بصورة عامة"، مضيفا أن التعداد يستثني الأيام الأولى من الحرب التي اندلعت في فبراير العام الماضي وشهدت ضربات "مستمرة وبلا انقطاع".

وأعلن مساعد الرئيس الأوكراني أندريه يرماك على تلغرام: "نبذل كل ما بوسعنا لتعزيز درعنا الجوي. لكن على العالم أن يرى أننا بحاجة إلى المزيد من الدعم والقوة لوقف هذا الإرهاب".

والأربعاء أفرجت واشنطن عن الحزمة الأخيرة من المساعدات العسكرية التي أقرها الكونغرس لكييف.

