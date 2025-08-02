سربت تقنيات عسكرية لإيران .. واشنطن تدرج جهات جديدة في قائمة العقوبات

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، إدراج 5 كيانات وفرد واحد في إيران وهونغ كونغ وتايوان والصين، في قائمة العقوبات.

جاء ذلك لتورط الكيانات الخمس والفرد، بحسب بيان للمكتب، في شراء تكنولوجيا دعمًا لشركة صناعة الطائرات الإيرانية (HESA) المدرجة على قائمة العقوبات.

ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية تدوينة على منصة "إكس" جاء فيها: "تُعد (HESA) شركة مملوكة للدولة، وتتبع لوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية، وهي مسؤولة عن تصنيع الطائرات العسكرية الإيرانية والطائرات المسيّرة من طراز "أبابيل"، التي يستخدمها الحرس الثوري الإيراني".

وأضاف البيان: "تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ المذكرة الرئاسية للأمن القومي رقم 2، والتي تنص على حرمان إيران من القدرات على امتلاك أسلحة غير تقليدية وتقليدية، وتعطيل وتقويض قدرات الحرس الثوري الإيراني وحلفائه".