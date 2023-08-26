روسيا: علاقاتنا العسكرية مع إيران لن تخضع للضغوط

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إن التعاون العسكري الروسي مع إيران لن يخضع للضغوط الجيوسياسية، وذلك في أعقاب تقارير أفادت بأن واشنطن طلبت من طهران التوقف عن بيع طائرات مسيرة لموسكو.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ريابكوف قوله، اليوم السبت، "لا توجد تغييرات، والتعاون مع إيران سيستمر.. نحن (روسيا وإيران) نتمتع بالاستقلالية ولا نخضع لإملاءات الولايات المتحدة والتابعين لها".

وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" في وقت سابق هذا الشهر نقلا عن مسؤول إيراني وشخص آخر مطلع على المحادثات أن الولايات المتحدة تطالب إيران بالتوقف عن بيع الطائرات المسيرة المسلحة التي تستخدمها روسيا في الحرب في أوكرانيا.