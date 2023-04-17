مسؤول يكشف عن مفاجأة.. نتنياهو نسق إضراب المطار للضغط على حكومته

وجاء تصريح عيدان -وهو عضو في اللجنة المركزية لحزب الليكود- ردا على عريضة وقعها ألفان من أعضاء الحزب دعوا فيها إلى طرده، بسبب قراره تأخير الرحلات الجوية المغادرة في إطار الإضراب.

وأوضح عيدان في بيان وجهه لمحكمة حزب الليكود، إنه "تصرف بالتنسيق مع وبتعليمات من رئيس الاتحاد العام للنقابات العمالية (الهستدروت)، الذي قال له إن الإضراب سيكون قصيرا ومركزا وتم بالتنسيق مع نتنياهو".

وأضاف: "باختصار، لقد نفذت أوامر رئيس الوزراء نتنياهو.. أطلب من المحكمة رفض العريضة".

وكانت "الهستدروت" أعلنت عن الإضراب في 27 آذار/ مارس، بعد أن أعلن نتنياهو عن إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، على خلفية تحذير الأخير من أن خطة الإصلاح تلحق الضرر بأمن إسرائيل.

وعلى إثر ذلك أعلن عيدان عن الوقف الفوري لجميع الرحلات المغادرة من مطار "بن غوريون"، مما أدى إلى تأخيرات بالجملة.

وألغي الإضراب في وقت لاحق من اليوم ذاته بعد أن أعلن نتنياهو عن وقف التشريعات القضائية للسماح بإجراء محادثات تهدف إلى التوصل إلى تسوية بشأن أي تغييرات.

ورد حزب الليكود في بيان، زاعما أن تصريح عيدان "غير صحيح".

وقال الحزب في بيان "خلافا لما قاله بنحاس عيدان، تحركنا بقوة ضد الإضراب وطالبنا رئيس الهستدروت بوقف الإضراب على الفور. أي شيء يدعي خلاف ذلك غير صحيح".