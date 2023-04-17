مسؤول يكشف عن مفاجأة.. نتنياهو نسق إضراب المطار للضغط على حكومته
كشف مسؤول عمالي داخل مطار "بن غوريون" الإسرائيلي، عن مفاجأة تتعلق بالإضراب الذي نُفذ الشهر الماضي في المطار، في إطار الاحتجاجات على خطة الإصلاح القضائي.
وقال رئيس نقابة عمال المطار بنحاس عيدان في تصريحات نقلها موقع "تايمز أوف إسرائيل"، إن إضراب المطار الذي كان محفزا رئيسيا في الضغط على الحكومة لوقف تشريعاتها المتعلقة بالإصلاح القضائي، "تم تنفيذه بالتنسيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".
وجاء تصريح عيدان -وهو عضو في اللجنة المركزية لحزب الليكود- ردا على عريضة وقعها ألفان من أعضاء الحزب دعوا فيها إلى طرده، بسبب قراره تأخير الرحلات الجوية المغادرة في إطار الإضراب.
وأوضح عيدان في بيان وجهه لمحكمة حزب الليكود، إنه "تصرف بالتنسيق مع وبتعليمات من رئيس الاتحاد العام للنقابات العمالية (الهستدروت)، الذي قال له إن الإضراب سيكون قصيرا ومركزا وتم بالتنسيق مع نتنياهو".
وأضاف: "باختصار، لقد نفذت أوامر رئيس الوزراء نتنياهو.. أطلب من المحكمة رفض العريضة".
وكانت "الهستدروت" أعلنت عن الإضراب في 27 آذار/ مارس، بعد أن أعلن نتنياهو عن إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، على خلفية تحذير الأخير من أن خطة الإصلاح تلحق الضرر بأمن إسرائيل.
وعلى إثر ذلك أعلن عيدان عن الوقف الفوري لجميع الرحلات المغادرة من مطار "بن غوريون"، مما أدى إلى تأخيرات بالجملة.
وألغي الإضراب في وقت لاحق من اليوم ذاته بعد أن أعلن نتنياهو عن وقف التشريعات القضائية للسماح بإجراء محادثات تهدف إلى التوصل إلى تسوية بشأن أي تغييرات.
ورد حزب الليكود في بيان، زاعما أن تصريح عيدان "غير صحيح".
وقال الحزب في بيان "خلافا لما قاله بنحاس عيدان، تحركنا بقوة ضد الإضراب وطالبنا رئيس الهستدروت بوقف الإضراب على الفور. أي شيء يدعي خلاف ذلك غير صحيح".
ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل"، عن تقارير إعلامية، أن نتنياهو "رتب الإضراب من أجل ممارسة الضغط على حكومته ومنحه ذريعة لوقف التشريعات ضد رغبات العديد من حلفائه في الائتلاف".
وبحسب التقارير، فإن يوناتان أوريخ، وهو مستشار لنتنياهو، "عمل مع مسؤولين في الهستدروت طوال يوم الإضراب على تنسيق الأمور المتعلقة بتوقيت ومضمون المؤتمرات الصحفية التي عقدها نتنياهو ورئيس الهستدروت بار دافيد".
لكن نتنياهو، وبار دافيد، نفيا ذلك.
كما أشارت التقارير إلى أن زوجة رئيس الوزراء، سارة، "تحدثت مع مسؤولين مقربين من بار دافيد، وطلبت منهم الضغط على الحكومة للعمل نحو اتفاقات واسعة بشأن الإصلاح القضائي".