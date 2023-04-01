زاخاروفا ترد على تصريحات كيربي حول "سلامة الصحفيين"

ردت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، بسخرية على تصريحات المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، حول سلامة الصحفيين في روسيا.

وخاطبت زاخاروفا، المسؤول الأمريكي، عبر قناتها على تليغرام، قائلة: "جون، حتى الرؤساء الأمريكيون لا يشعرون بالأمان في الولايات المتحدة لأنهم قد يواجهون السجن".