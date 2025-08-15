"لا مؤشر على انتهاء الحرب".. زيلينسكي يتهم روسيا بمهاجمة أوكرانيا قبل القمة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، إن موسكو واصلت مهاجمة كييف قُبيل عقد قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف أن محاولة موسكو إظهار القوة من خلال شن هجوم جديد في الشرق باءت بالفشل.

وكتب زيلينسكي عبر تطبيق "تيليغرام"، "يقتلون الناس أيضاً في يوم المفاوضات. هذا يحمل معاني كثيرة".

وأردف، "الحرب تستمر... لا يوجد أي مؤشر على استعداد موسكو لإنهاء هذه الحرب".

وفي وقت سابق قال زيلينسكي، إن قمة ألاسكا التي تجمع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين تفتح الطريق نحو السلام العادل، وإلى مناقشة ثلاثية جوهرية بين كييف وواشنطن وموسكو.

وأشار الرئيس الأوكراني، في تصريحات الجمعة، إلى أن بلاده "تعتمد على الولايات المتحدة".

وذكر زيلينسكي أن روسيا تضحي بقواتها من أجل تحقيق مكاسب قبل قمة ألاسكا، معلنًا إرسال تعزيزات لوقف التقدم الروسي شرقي أوكرانيا.

وغادر الرئيس الأمريكي واشنطن على متن طائرة الرئاسة اليوم الجمعة متوجهًا إلى اجتماع مع الرئيس الروسي في ألاسكا لمناقشة اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.