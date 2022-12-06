هجوم بطائرة مسيرة على صهريج نفط في مطار داخل روسيا

وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق إن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت قاعدتين جويتين في ريازان وساراتوف في جنوب وسط روسيا أمس الاثنين، ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة أربعة وإلحاق أضرار بطائرتين.

ولم تعلن أوكرانيا بشكل مباشر مسؤوليتها عن أي من الهجمات، وإذا كانت هي من نفذتها، فستكون ضربات أمس الاثنين هي الأعمق داخل روسيا منذ أن غزت موسكو أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن مسؤول أوكراني رفيع، أن الطائرات المسيرة المشاركة في هجمات الاثنين انطلقت من الأراضي الأوكرانية، وأن واحدة على الأقل من الضربات تمت بمساعدة قوات خاصة قريبة من القاعدة.