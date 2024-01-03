إيران تتوعد برد "ساحق" بعد تفجيرات كرمان

توعد وزير الداخلية الإيراني، اللواء أحمد وحيدي، الأربعاء، برد "عاجل وساحق" على تفجيرات كرمان، في الوقت الذي كشف فيه عضو في البرلمان الإيراني أن الانفجارات التي وقعت قرب قبر قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني كانت أربعة.

وقال وزير الداخلية الإيراني إن بلاده سترد على "المؤامرة بشكل ساحق وعاجل"، مؤكدا أن الأمور عادت إلى طبيعتها في المحافظة.

من جهته، قال عضو البرلمان عن محافظة كرمان ذبيح الله أعظمي، في تصريح لوسائل إعلام محلية، إن "أربعة انفجارات إرهابية وقعت على الطريق المؤدي إلى مقبرة الشهداء (ضحايا الحرب العراقية الإيرانية)"، موضحاً "أن القنابل وضعت في عدة مناطق، بما في ذلك تحت الجسر السفلي المؤدي إلى مقبرة الشهداء وعلى طريق المواكب".