من هو الأمريكي دان شابيرو المرشح تعيينه مسؤولا عن "اتفاقات أبراهام"؟

عمل شابيرو، الذي شغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل لمدة ست سنوات خلال ولاية الرئيس الأسبق باراك أوباما، بين أغسطس 2021 ومارس 2022 كمستشار للمبعوث الأمريكي لإيران روب مالي. وخلال هذه الفترة، ركز شابيرو على الاتصالات مع إسرائيل بشأن الموضوع الإيراني.

وعلى مدار العام الماضي، عمل شابيرو كباحث في معهد أبحاث "المجلس الأطلسي" في واشنطن، والذي يقود مبادرة N7 - وهو منتدى للكيانات الحكومية وغير الحكومية من إسرائيل وست دول عربية مصمم لدعم "اتفاقات أبراهام"، ومنتدى النقب.

في ديسمبر 2021، بعد فوز بايدن في الانتخابات، نشر شابيرو مقالاً في صحيفة "واشنطن بوست"، قال فيه إنه "يؤيد العودة إلى الاتفاق النووي. لكنه أوضح أنه يدرك المخاوف الإسرائيلية، ويعتقد أنه يجب على البلدين الدخول في حوار وثيق وصياغة استراتيجية مشتركة، بدلاً من الانزلاق مرة أخرى إلى مواجهة علنية كما كان الحال في عام 2015".