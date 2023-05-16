من هو الأمريكي دان شابيرو المرشح تعيينه مسؤولا عن "اتفاقات أبراهام"؟
يدرس وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تعيين السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل، دان شابيرو، ليكون مسؤولًا في وزارة الخارجية الأمريكية عن "اتفاقات أبراهام".
وبحسب موقع "واللا" العبري، لم يكن هذا المنصب موجودًا حتى الآن في وزارة الخارجية الأمريكية. وسيكون استحداثه بمثابة بيان التزام أكثر أهمية من جانب إدارة الرئيس جو بايدن، فيما يتعلق بتعزيز اتفاقيات السلام بين إسرائيل والدول العربية التي روجت لها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، في الوقت المتبقي حتى الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي سوف تجري في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.
عمل شابيرو، الذي شغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل لمدة ست سنوات خلال ولاية الرئيس الأسبق باراك أوباما، بين أغسطس 2021 ومارس 2022 كمستشار للمبعوث الأمريكي لإيران روب مالي. وخلال هذه الفترة، ركز شابيرو على الاتصالات مع إسرائيل بشأن الموضوع الإيراني.
وعلى مدار العام الماضي، عمل شابيرو كباحث في معهد أبحاث "المجلس الأطلسي" في واشنطن، والذي يقود مبادرة N7 - وهو منتدى للكيانات الحكومية وغير الحكومية من إسرائيل وست دول عربية مصمم لدعم "اتفاقات أبراهام"، ومنتدى النقب.
في ديسمبر 2021، بعد فوز بايدن في الانتخابات، نشر شابيرو مقالاً في صحيفة "واشنطن بوست"، قال فيه إنه "يؤيد العودة إلى الاتفاق النووي. لكنه أوضح أنه يدرك المخاوف الإسرائيلية، ويعتقد أنه يجب على البلدين الدخول في حوار وثيق وصياغة استراتيجية مشتركة، بدلاً من الانزلاق مرة أخرى إلى مواجهة علنية كما كان الحال في عام 2015".
وقال مسؤولان كبيران بوزارة الخارجية الإسرائيلية، إن المدير العام للوزارة رونان ليفي سوف يزور واشنطن هذا الأسبوع؛ لإجراء محادثات حول تعزيز اتفاقيات "أبراهام" وتوسيعها.
ومن المتوقع أن يجتمع ليفي مع نائب وزير الخارجية ويندي شيرمان، والمسؤول عن الشرق الأوسط في البيت الأبيض بريت ماكغورك، وكبير مستشاري بايدن، عاموس هوكشتاين.
وقال مسؤولون إسرائيليون كبار، إن إحدى القضايا الرئيسية التي من المتوقع أن يثيرها ليفي في محادثاته، هي عقد منتدى النقب على مستوى وزراء الخارجية.