طالبان تقتل 6 من داعش متورطين بهجوم على مركز تعليمي

أعلن المتحدث باسم حكومة حركة طالبان الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، السبت، عن قيام عناصر الحركة بمداهمة مخبأ لتنظيم داعش ولاية خراسان في العاصمة كابول، موضحا أن مواجهات اندلعت وأسفرت عن قتلى وجرحى بين الحركة والتنظيم.

وقال ذبيح الله مجاهد في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "إن ستة من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية قتلوا خلال العملية التي نفذتها هذه المجموعة الليلة الماضية على مخبأ لداعش في مدينة كابول".

وأضاف "مقاتلو داعش الذين قتلوا في هذه العملية هم من تورطوا في التفجيرات الأخيرة في مسجد وزير أكبر خان، والهجوم على مدرسة كاج وعدد من الهجمات على مناطق مدنية أخرى، وبعض الجرائم الأخرى ضد المدنيين".

ولفت مجاهد إلى أن "هذا المخبأ لداعش تم اكتشافه بعد أن ألقت قوات التحقيق التابعة لها القبض على عنصرين من داعش وأنه تم تدمير المخبأ في عملية الليلة الماضية".

وعن خسائر حركة طالبان في المواجهة مع تنظيم داعش، كشف مجاهد أن "أحد عناصر طالبان لقي مصرعه فيما أصيب آخر خلال العملية".

وفي أواخر/أيلول سبتمبر الماضي، استهدف هجوم انتحاري مركزاً دراسياً خاصاً في العاصمة الأفغانية كابول أسفر عن مقتل 35 شخصا على الأقل معظمهم من الطالبات.

كما أصيب أكثر من 80 آخرين في الهجوم الذي استهدف مركز كاج التعليمي في منطقة دشت بارشي غربي العاصمة، وقد فجر الانتحاري نفسه بينما كان الطلبة يؤدون امتحاناً جامعياً تطبيقياً.

وأغلب سكان المنطقة التي شهدت الانفجار هم من أقلية الهزارة، الذين غالبا ما يتم استهدافهم من قبل مسلحي تنظيم داعش.