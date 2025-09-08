قصر الإليزيه: ماكرون سيعين رئيس وزراء جديدا في الأيام المقبلة
logo
العالم

البرلمان الفرنسي يصوت بحجب الثقة عن حكومة بايرو

البرلمان الفرنسي يصوت بحجب الثقة عن حكومة بايرو
فرانسوا بايروالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز
08 سبتمبر 2025، 5:17 م

 صوّت البرلمان الفرنسي اليوم الاثنين بإسقاط الحكومة التي يرأسها فرنسوا بايرو بسبب خططها لكبح جماح الدين العام المتضخم، مما فاقم الأزمة السياسية، وأوكل إلى الرئيس إيمانويل ماكرون مهمة اختيار خامس رئيس وزراء في أقل من عامين.

أخبار ذات علاقة

فرانسوا بايرو يلقي خطابًا أمام الجمعية الوطنية

"الديون تغمرنا".. بايرو يطلق النداء الأخير قبل "تصويت الثقة"

وتولى فرانسوا بايرو، البالغ من العمر 74 عاما، منصب رئيس الوزراء قبل تسعة أشهر فقط. ويتعين عليه الآن تقديم استقالته، تاركا ماكرون أمام خيارات محدودة، في ظل مؤشرات على قلق الأسواق المالية إزاء الأزمة السياسية والمالية في فرنسا.

وقبل وقت قليل من إقالة الحكومة، دعا بايرو، نواب البرلمان إلى دعم خططه للحد من ديون البلاد. وقال بايرو، إن الديون "تغمرنا".

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC