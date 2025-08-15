ترامب وبوتين على الطاولة.. توقعات بمكاسب محدودة دون "معجزات"

تتجه أنظار العالم، الجمعة، نحو ولاية ألاسكا الأمريكية، التي تستضيف القمة المرتقبة بين الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين، في حدث وصفه المراقبون بـ"التاريخي".

وتحمل ولاية ألاسكا نفسها تاريخًا روسيًا قبل أن تُباع للولايات المتحدة، وما زالت تحتفظ ببعض الروابط الثقافية والدينية مع روسيا.

هذا الخلفية التاريخية تضيف بعدًا رمزيًا للقمة، في الوقت الذي يسعى فيه الطرفان إلى التفاوض على مسائل حساسة تتعلق بالملف الأوكراني، والحدود والمناطق المتنازع عليها، وكذلك مستقبل العلاقات الاقتصادية والسياسية بين روسيا والولايات المتحدة.

وتشير الأجواء المحيطة بالقمة إلى أن هناك احتمالات متباينة حول النتائج، فقد تتخذ القمة شكل تجميد للصراع أو اتفاقات مؤقتة، وربما يشهد العالم تصريحات مفاجئة للرئيسين حول مسائل سياسية أو عسكرية أو اقتصادية، أو حتى هدنة محتملة على الأرض.

ومع ذلك، يبقى الغموض سيد الموقف، في ظل عدم وضوح مواقف الطرفين بشكل كامل أمام الرأي العام، ما يجعل أي توقعات نهائية صعبة التحديد، ويترك الباب مفتوحًا أمام مفاجآت قد يعلنها ترامب وبوتين خلال أو بعد القمة.

مكاسب محدودة

وقال مدير مركز "جي إس إم" للأبحاث والدراسات آصف ملحم، إن "الرئيسين يدركان جيدًا أن قمة ألاسكا لن تحل مشاكل العالم أو تنهي الأزمة الأوكرانية بسهولة، وأن كل طرف سيحاول تحصيل ما يمكن من مكاسب محدودة ضمن هذه الظروف المعقدة والصعبة في أوكرانيا".

وأضاف ملحم لـ"إرم نيوز"، أن "القمة قد تشهد تأجيلًا للصراع أو استراحة مؤقتة، وقد ينجح ترامب، إذا تمكن من إقناع بوتين، في وقف إطلاق النار عند خط الجبهة، لا سيما في الجبهة الجنوبية التي تشمل منطقتي خيرسون وزاباروجيا".

ولفت إلى أن "هناك احتمالًا لإقناع بوتين ترامب بالانسحاب من مقاطعة دونيتسك، حيث تتعرض القوات الأوكرانية لخسائر فادحة، في حين سيطرت روسيا بالكامل على لوغانسك".

وأشار ملحم، إلى احتمال إجراء "مقايضة" قد تشمل انسحاب روسيا الجزئي من سومي وخاركيف، لا سيما بعد ترويج روسيا لفكرة "المنطقة العازلة" هناك كورقة ضغط جديدة.

وأضاف أن ترامب قد يسوّق أي اتفاق على أنه "وقف للحرب" لإنجاز سياسي شخصي، بينما في الواقع يمثل مجرد تجميد للصراع، مع احتمال حصول روسيا على بعض الامتيازات الاقتصادية، مثل رفع جزئي للعقوبات المفروضة عليها.

ورأى ملحم، أن القمة "قد تحقق مكاسب محدودة لكل طرف، لكنها لن تشكّل اختراقًا جذريًا في مسار تسوية الأزمة، خاصة مع استمرار المشاكل التي يعاني منها الجيش الأوكراني وضغوط الاقتصاد الأوروبي على دعم أوكرانيا بالأسلحة".

لا معجزات متوقعة

من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة موسكو نزار بوش، إنه "لا يمكن توقع معجزات من القمة".

وأضاف أستاذ بوش لـ"إرم نيوز"، أن ذلك يأتي "نظرًا لتشابك القضايا وحجم الضغوط على الزعيمين، سواء على بوتين بعدم التنازل عن الأراضي وضمان عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، أو على ترامب من ضغوط (صقور الحرب) والمعارضين لروسيا داخل الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ضغوط الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، خاصة بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا".

وأشار إلى أن "القمة ستكون صعبة للغاية، إلا أنه قد يتم الوصول إلى بعض النقاط الإيجابية، خاصة إذا عقد الرئيسان مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا، بينما غيابه يعكس استمرار الهوة بين الموقفين الروسي والأمريكي".

ورأى بوش، أن "ترامب يسعى، بأي شكل من الأشكال، للتوصل إلى تفاهم، مع إمكانية التوصل إلى هدنة لوقف إطلاق النار بشروط روسية، أهمها عدم دخول الأسلحة إلى أوكرانيا، وعدم انضمامها لحلف الناتو، وأن أي هدنة غير محددة الزمن ستظل خاضعة لهذه الشروط".