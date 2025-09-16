ترامب يمدد مهلة حظر تيك توك للمرة الرابعة

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء مرسوما يمدد بموجبه المهلة الممنوحة لبيع تطبيق تيك توك من قبل الشركة الأم الصينية بايت دانس، إلى 16 ديسمبر/ كانون الأول تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة.

وهي المرة الرابعة منذ يناير/ كانون الثاني التي يمدد فيها البيت الأبيض المهلة لتطبيق قانون أقره الكونغرس من شأنه حظر المنصة في الولايات المتحدة إذا لم يتم بيعها، وفق "فرانس برس".

وقال ترامب الثلاثاء إن الولايات المتحدة والصين توصلتا إلى اتفاق يتيح إبقاء تطبيق تيك توك لمقاطع لنقل أصوله في الولايات المتحدة من شركة بايت دانس الصينية إلى مالكين أمريكيين، مما قد ينهي الأزمة المستمرة منذ ما يقرب من عام.

ويمثل الاتفاق المتعلق بتطبيق التواصل الاجتماعي الشهير، الذي يضم 170 مليون مستخدم أمريكي، إنجازا كبيرا في المحادثات المستمرة منذ أشهر بين أكبر اقتصادين في العالم، واللذين يسعيان إلى نزع فتيل حرب تجارية واسعة النطاق أثارت قلق الأسواق العالمية.

وقال ترامب اليوم الثلاثاء "لدينا اتفاق بشأن تيك توك... لدينا مجموعة من الشركات الكبرى التي ترغب في شرائه"، دون تقديم تفاصيل عن الاتفاق.

وأثنى ترامب على الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الصين واصفا إياه بأنه تطوير للعلاقات بين البلدين، وقال إنه سيحافظ على قيمة اقتصادية بعشرات المليارات من الدولارات.

وقال ترامب "الأطفال يريدونه بشدة لدرجة أن آباءهم يتصلون بي. لا يريدونه لأنفسهم بل لأطفالهم".

وقد يتطلب أي اتفاق موافقة الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون، والذي أقر قانونا في 2024 يلزم التطبيق ببيع نشاطه في الولايات المتحدة خوفا من وصول الحكومة الصينية إلى بيانات مستخدمي تيك توك الأمريكيين، مما يسمح لبكين بالتجسس على الأمريكيين أو إجراء عمليات تأثير من خلال التطبيق.

ورفضت إدارة ترامب مرارا تطبيق قانون يلزم بإغلاق التطبيق خشية أن يغضب الملايين من مستخدميه ويعطل التواصل السياسي.