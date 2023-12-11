عبد اللهيان: هناك أمر واحد يجمعنا مع إسرائيل

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الاثنين عبر ترجمة خلال منتدى دولي في العاصمة القطرية الدوحة إن الشيء الوحيد الذي يجمع إيران وإسرائيل هو أنهما لا يؤمنان بحل الدولتين.

وكرر أمير عبد اللهيان اقتراح إيران بإجراء استفتاء لتحديد مصير فلسطين مع السماح فقط لأحفاد أولئك الذين عاشوا هناك قبل عام 1948 بالتصويت.

وتؤيد معظم الدول علنا إنشاء دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل. ويقول منتقدو السياسة الإسرائيلية إن أفعالها تهدف إلى جعل هذا الأمر مستحيلا.