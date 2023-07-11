الولايات المتحدة تصبح عضوًا بشكل كامل في اليونسكو

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" الثلاثاء، التي تتخذ مقرًا في باريس، أن الولايات المتحدة التي أيدت عودتها إلى المنظمة غالبية الدول الأعضاء، أصبحت الآن عضوًا بشكل كامل، بعد أن استوفت الإجراءات الأخيرة.

وقالت المديرة العامة لليونسكو أودراي أزولاي في بيان، إن "عودة الولايات المتحدة إلى اليونسكو أصبحت نافذة المفعول، واضحت رسميًا دولة عضوًا في منظمتنا" ورحبت بـ" انتصار" اليونسكو.

في نهاية حزيران/يونيو، صوتت "90 بالمئة من الدول"، بحسب اليونسكو، لصالح عودة الولايات المتحدة إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، بعد أن انسحبت منها في ظل رئاسة دونالد ترامب.

لكن كان يتعين على الولايات المتحدة أيضًا "الموافقة رسميًّا على القانون التأسيسي لليونسكو"، وهذا ما قامت به، الإثنين، بحسب دبلوماسي في الأمم المتحدة.

ويجب أن تسجل المملكة المتحدة المؤتمنة على هذه الوثيقة، هذا القرار الذي "تم للتو"، بحسب البيان الذي تلقته وكالة فرانس برس، الثلاثاء، بعنوان "الولايات المتحدة تصبح الدولة الـ 194 العضو في اليونسكو".

الأحد، تحدثت أزولاي هاتفيًّا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي وعدها "بتعزيز دعم" بلاده لأنشطة اليونسكو من أجل "التعليم في إفريقيا وحماية التراث في أوكرانيا وذكرى الهولوكوست وحرية الإعلام"، بحسب المنظمة الأممية.