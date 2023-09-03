تقرير: الأرجنتين تشهد ارتفاعًا كبيرًا في إيجارات الشقق
أفاد تقرير صادر عن شركتي "Udesa" و"Mercado Libre"، بأن انخفاض قيمة العملة وارتفاع معدلات التضخم تسببا بزيادة كبيرة في إيجارات المساكن في الأرجنتين خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، بحسب موقع "إنفوباي" الإخباري.
وقال التقرير، إن قيمة الإيجارات في العاصمة بوينس آيرس ارتفعت بنسبة 15.6% في حالة المنازل و26.4% في حالة الشقق. كما أصبح الحصول على سكن لأولئك الذين لا يملكون عقارًا أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى.
وفسر التقرير الزيادة الملحوظة في أسعار الإيجارات الجديدة، سواء للمنازل أو الشقق، بسبب انخفاض المعروض من العقارات في المناطق التقليدية بنسبة 23.8%. علاوة على أن نسبة كبيرة من عروض تأجير المنازل والشقق يتم طرحها بالدولار.
وبلغ متوسط سعر الإيجار للمتر المربع للشقق في كابا 6,478 دولار أمريكي، وفي شمال منطقة الخليج الكبرى يبلغ 5,602 دولار أمريكي، وتم تسجيل أدنى مستوى في منطقة الخليج الكبرى الغربية بمبلغ 2,375 دولار أمريكي للمتر المربع.
كما توقعت "باولا مارغريتيك"، الباحثة في جامعة سان أندرو، بأن المعروض من المساكن المستأجرة سيبدأ في النمو بسرعة في حال إقرار التصحيحات المقررة على قانون الإيجارات، الذي يمنح عقود إيجار طويلة للغاية، لعام 2020 من قبل مجلسي النواب والشيوخ.
المصدر: موقع "إنفوباي" الإخباري