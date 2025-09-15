بكين تؤكد التوصل مع واشنطن إلى "تفاهم" بشأن تيك توك

أكدت بكين الاثنين التوصل مع واشنطن إلى "تفاهم حول إطار عام" بشأن اتفاق يتعلق بمنصة تيك توك خلال مفاوضات مدريد، متعهدة "الدفاع بحزم" عن مصالحها.

أخبار ذات علاقة توصّل واشنطن وبكين إلى إطار اتفاق بشأن تيك توك

وقال ممثل التجارة الخارجية الصيني لي شينغانغ "تم التوصل إلى تفاهم حول إطار عام يرمي إلى حل المشكلات المتعلقة بتيك توك بشكل مناسب من خلال التعاون"، وفق ما نقل عنه تلفزيون "سي سي تي في" الرسمي.

وخلال المفاوضات، أكد نائب رئيس الوزراء الصيني، من جانبه، أن بلاده "ستدافع بحزم عن مصالحها الوطنية، فضلا عن الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية المستثمرة في الخارج"، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).