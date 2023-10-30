"إندبندنت": الشرطة البريطانية تفشل في حماية النساء المستضعفات

فشلت الشرطة البريطانية في توفير الحماية لقرابة 99 % من ضحايا العنف المنزلي اللواتي اشتكين سوء المعاملة.

واعتبرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية هذا الرقم فضيحة، ومؤشرا واضحا على ما اسمته فشل الشرطة البريطانية، التي اتهمتها بتضييع فرص بالغة الأهمية يمكنها حماية مئات الآلاف من ضحايا العنف المنزلي.

وربطت الصحيفة في تقرير لها بين تضييع هذه الفرص وفشل الشرطة في فرض أوامر تقييدية طارئة على المعتدين المزعومين، حيث تظهر الأرقام المروعة أن ما يزيد قليلاً على واحد في المائة فقط ممن اشتكين من سوء المعاملة قد حصلن على أمر الحماية من العنف المنزلي.

وبحسب التقرير، قامت بعض فروع الشرطة بتسليم 10 معتدين فقط في العام، على غرار شرطة هيرتفوردشاير، التي ربما ساهمت إخفاقاتها في وفاة كيلي ساتون، التي انتحرت بعد حملة من الانتهاكات من قبل شريكها.

وأشار التقرير إلى أن وزيرة الداخلية في حكومة الظل إيفيت كوبر، قد وعدت بشن حملة على إخفاقات الشرطة، وأطلقت خطط حزب العمال لفرض التغيير في مقال نشرته صحيفة الإندبندنت.