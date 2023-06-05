المغرب يعلن انطلاق مناورات "الأسد الأفريقي" المشتركة مع أمريكا

انطلقت في المغرب، اليوم الإثنين، الدورة 19 من مناورات "الأسد الأفريقي" المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ودول أخرى.

وقال الجيش المغربي في بيان له إن "أبرز الأنشطة خلال المناورات تتمثل في تمرين التخطيط العملياتي لفائدة أطر هيئات الأركان والتدريبات التكتيكية البرية والبحرية والجوية المشتركة ليلا ونهارا".

وحسب بيان الجيش، تتضمن المناورات "تمرينا مشتركا للقوات الخاصة والعمليات المحمولة جوا والمستشفى العسكري الميداني الذي يقدم خدمات جراحية وطبية لفائدة السكان، إضافة إلى تمارين مكافحة أسلحة الدمار الشامل".

وذكر البيان، الذي نشرته وكالة أنباء المغرب الرسمية، أن "المناورات سيتم تنظيمها في 7 مناطق في المغرب وهي أكادير وتزنيت وتفنيت وطانطان والمحبس (إقليم الصحراء) والقنيطرة وبن جرير".

وهذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يتم خلالها ضمّ منطقة "المحبس" في الصحراء، التي تقع على خط التماس عند الحدود مع الجزائر إلى المناطق التي ستجرى فيها المناورات.

ويأتي انضمام هذه المنطقة التي تشمل أقاليم صحراوية مسترجعة إلى تمرين "الأسد الأفريقي"، تكريسا للاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، وفقا للوكالة المغربية.

ويرمي التمرين إلى المساهمة في توطيد التعاون العسكري المغربي - الأمريكي وتقوية التبادل بين القوات المسلحة لمختلف البلدان المشاركة من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.