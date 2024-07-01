لإنقاذه من "الورطة".. عائلة بايدن تحمل مستشاريه مسؤولية فشله في المناظرة

في حيلة جديدة لإخراج بايدن من أزمة الانتقادات التي طالته لا سيما من قبل الحزب الديمقراطي، إثر أدائه "الفاضح" في مناظرته مع خصمه دونالد ترامب، ألقت عائلة سيد البيت الأبيض اللوم بفشله خلال المناظرة على أفراد من كبار مستشاري حملته بكامب ديفيد، نهاية الأسبوع الماضي، فيما ترغب عائلة بايدن باستمراره في الحملة بدلا من إنهاء حياته المهنية بأدائه "الكارثي" الأخير.

وكشفت صحيفة "بوليتيكو" أمس الأحد، أن أفرادا من عائلة جو ألقوا اللوم بشكل خاص على كبار مستشاري حملته وحثوا بايدن على إقالة أو تخفيض رتب الأشخاص المقصودين في قيادته السياسية العليا.

وقالت الصحيفة الأمريكية: ليس هناك توقع فوري بأن بايدن سيتبع هذه النصيحة، وفقاً لثلاثة أشخاص مطلعين على المحادثات العائلية.