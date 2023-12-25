تقرير: إيران تؤسس قوة "باسيج بحرية" لجمع المعلومات الاستخبارية

كشف تقرير إسرائيلي النقاب عن تشكّل قوة إيرانية جديدة سمَّاها "الباسيج البحرية"، وقال إن الحديث يجري عن ميليشيا تعمل تحت غطاء الصيد البحري، وتهدف إلى التحول إلى قاعدة أمامية لجمع المعلومات الاستخبارية.

وذكر التقرير الذي نشره موقع "إسرائيل ديفينس" اليوم الإثنين، أن تلك الميليشيا تعمل وفق العقيدة الصينية العسكرية، وأنها تستهدف مناطق عمل تشمل مضيق هرمز وبحر العرب وخليج عمان والمحيط الهندي، وصولًا إلى منطقة القرن الأفريقي.

وحتى الآن كان المعروف أن "الباسيج" هي ميليشيات شعبية إيرانية شبه عسكرية، تتكون من متطوعين من المدنيين، تأسست منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 1979.

لكن التقرير يلفت إلى أن القوة الجديدة التي ستعمل تحت غطاء الصيد البحري ستتشكل من آلاف القوارب الكبيرة لتعمل كقاعدة أمامية لجمع المعلومات الاستخبارية وبناء صورة بحرية من مسافات بعيدة عن الساحل الإيراني، وتعزيز القوة النيرانية والقدرات الهجومية للذراع البحرية التابعة للحرس الثوري، ولا سيما في مواجهة الأسطول الأمريكي.