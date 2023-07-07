ألمانيا تعارض إرسال ذخائر عنقودية لأوكرانيا

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الجمعة، إن بلادها تعارض إرسال ذخائر عنقودية لأوكرانيا.

وجاءت تصريحات الوزيرة الألمانية بعد يوم من قول مسؤولين أمريكيين إن واشنطن تعتزم تزويد كييف بالأسلحة التي تلقى تنديدًا واسعًا لتسببها في قتل وتشويه المدنيين، إذ تعارض منظمات حقوقية مثل هذه الخطوة.

وأوضحت بيربوك في تصريحات صحفية خلال مؤتمر للمناخ في فيينا، أن ألمانيا تعارض ذلك أيضًا بصفتها من بين 111 دولة عضوًا في اتفاقية الذخائر العنقودية.