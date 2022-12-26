زيلينسكي ينشد مساعدة رئيس وزراء الهند في تنفيذ "صيغة السلام"
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، إنه طلب مساعدة الهند في تنفيذ "صيغة سلام"، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
وكتب زيلينسكي في تغريدة على "تويتر": "أجريت مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي وتمنيت له رئاسة ناجحة لمجموعة العشرين".
وأضاف الرئيس الأوكراني: "جاء إعلاني عن صيغة السلام من تلك المنصة، والآن أعول على مشاركة الهند في تنفيذها".
وفي وقت سابق من، اليوم الإثنين، دعت أوكرانيا إلى استبعاد روسيا من الأمم المتحدة بعد أكثر من عشرة أشهر على بدء القوات الروسية عملية عسكرية في أوكرانيا.
ومن الصعب أن يحظى الطلب الأوكراني بفرص للنجاح، حيث تتمتع موسكو بحق النقض في مجلس الأمن الدولي.
وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان، إن "أوكرانيا تدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى حرمان روسيا الاتحادية من وضعها كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، واستبعادها كليا من الأمم المتحدة".