زيلينسكي ينشد مساعدة رئيس وزراء الهند في تنفيذ "صيغة السلام"

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، إنه طلب مساعدة الهند في تنفيذ "صيغة سلام"، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وكتب زيلينسكي في تغريدة على "تويتر": "أجريت مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي وتمنيت له رئاسة ناجحة لمجموعة العشرين".

وأضاف الرئيس الأوكراني: "جاء إعلاني عن صيغة السلام من تلك المنصة، والآن أعول على مشاركة الهند في تنفيذها".