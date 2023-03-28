إضراب قطاعات النقل يشل المواصلات العامة في ألمانيا

وجاء الإضراب بهدف رفع أجور العاملين بقطاع النقل بنسبة 10% في ظل ارتفاع معدلات التضخم.

ووفق وكالة "رويترز"، فإن الإضراب، الذي جاء استجابة لنقابة فيردي العمالية ونقابة إي.في.جي لعمال النقل، هو الأحدث في إضرابات مستمرة لشهور أضرت بالاقتصادات الأوروبية الكبرى، حيث أثر ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة على مستويات المعيشة.

وذكرت الوكالة بأن "اثنين من أكبر المطارات في ألمانيا، وهما ميونيخ وفرانكفورت، ألغيا الرحلات الجوية، في حين ألغت شركة دويتشه بان المشغلة لخدمات السكك الحديدية رحلات المسافات الطويلة. وأطلق عمال مشاركون في الإضراب يرتدون سترات حمراء أبواقاً وصفارات في محطة قطار خالية في ميونيخ".

ويضغط الموظفون من أجل رفع الأجور لتخفيف آثار التضخم الذي وصل إلى 9.3% في فبراير/شباط، فيما تتفاوض نقابة فيردي نيابة عن 2.5 مليون موظف وعامل في القطاع العام، بما يشمل العاملين في النقل العام وفي المطارات.

وتتفاوض نقابة (إي.في.جي) لعمال السكك الحديدية والنقل لصالح 230 ألف موظف وعامل في شركة السكك الحديدية دويتشه بان وشركات الحافلات.