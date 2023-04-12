في محادثات سرية.. إيران تعمل مع روسيا والصين لخرق العقوبات
ذكر تقرير عبري أن إيران تجري محادثات سرية مع الصين وروسيا لشراء وقود الصواريخ المفروضة عليه عقوبات من قبل الأمم المتحدة.
وحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، فإن مثل هذه الخطوة ستكون انتهاكًا واضحًا للعقوبات التي فرضت سابقًا على إيران، وقد تساعد أيضًا في منظومة الصواريخ الروسية في منطقة الحرب في أوكرانيا.
وقالت إن "الإيرانيين كانوا يتفاوضون في وقت واحد مع مسؤولين من الصين وروسيا، لشراء كميات كبيرة من كلورات الأمونيوم، أو AP ، وهي المكون الرئيسي في الوقود الصلب المستخدم في إطلاق الصواريخ".
وأضافت أنه "من بين الأطراف التي أجروا محادثات معها، الشركة المصنعة للكيماويات المملوكة للدولة الروسية".
ووفقًا للتقرير، لم يصدر أي رد من أي من الدول الثلاث.
يذكر أن قضية "تورط" الصين بالحرب في أوكرانيا ظهرت في وقت سابق اليوم، مع الكشف عن وثائق سرية إضافية مسربة من "البنتاغون".
وجاء في إحدى الوثائق أن "الصين سترد بقوة أكبر، ومن المرجح أن تزيد كمية المواد التي ترغب في تزويد روسيا بها، إذا أصابت الهجمات الأوكرانية موقعًا ذا قيمة إستراتيجية عالية أو يُنظر إليها على أنها تستهدف كبار القادة الروس".
وكانت وكالة "رويترز" ذكرت في تقرير مؤخراً، أن إيران استغلت الزلزال الشديد الذي ضرب سوريا قبل نحو شهرين، من أجل زيادة شحنات الأسلحة إليها.
وحسب التقرير، تم إخفاء وتهريب العديد من شحنات الأسلحة إلى جانب شحنات المساعدات الإنسانية بعد الزلزال الشديد الذي ضرب سوريا وتركيا.