في محادثات سرية.. إيران تعمل مع روسيا والصين لخرق العقوبات

وقالت إن "الإيرانيين كانوا يتفاوضون في وقت واحد مع مسؤولين من الصين وروسيا، لشراء كميات كبيرة من كلورات الأمونيوم، أو AP ، وهي المكون الرئيسي في الوقود الصلب المستخدم في إطلاق الصواريخ".

وأضافت أنه "من بين الأطراف التي أجروا محادثات معها، الشركة المصنعة للكيماويات المملوكة للدولة الروسية".

ووفقًا للتقرير، لم يصدر أي رد من أي من الدول الثلاث.

يذكر أن قضية "تورط" الصين بالحرب في أوكرانيا ظهرت في وقت سابق اليوم، مع الكشف عن وثائق سرية إضافية مسربة من "البنتاغون".

وجاء في إحدى الوثائق أن "الصين سترد بقوة أكبر، ومن المرجح أن تزيد كمية المواد التي ترغب في تزويد روسيا بها، إذا أصابت الهجمات الأوكرانية موقعًا ذا قيمة إستراتيجية عالية أو يُنظر إليها على أنها تستهدف كبار القادة الروس".